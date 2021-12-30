МОЗ сообщили, сколько случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в регионе на 30 декабря.

Как стало известно Вечернему Харькову из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 271 случай коронавирусной инфекции, 280 человек выздоровели, 21 - скончался.По состоянию на 30 декабря, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 242931 случай заболевания, 230295 человек выздоровели, 6332 - скончались.