Перед уходом с поста исполняющего обязанности главы областной администрации Александр Скакун раздал землю с лесом.

Как сообщает Харьковский аникоррупционный центр , Александр Скакун в статусе исполняющего обязанности главы Харьковской ОГА подписал несколько распоряжений по предоставлению гектаров леса в Волчанском лесхозе частным фирмам. Это произошло накануне назначения нового главы ХОГА – Олега Синегубова.Об этом антикоррупционеры узнали из копий распоряжений от 13 декабря. В ХАЦ также отмечают, что вопреки требованиям документы не были опубликованы в открытом доступе на сайте ОГА.В частности, ООО "Берег ВС" получило в пользование на 49 лет рекреационные земельные участки на территории Хотемли площадью 8,189 га. Кроме того, еще три распоряжения подряд были подписаны о передаче лесных земель ЧП "Залив 2015". Каждое предписание передавало предпринимателям по одному гектару леса.В ХАЦ сообщают, что ЧП "Залив 2015" основал Олег Тихонов. Человек с таким именем был помощником депутата облсовета Сергея Пиева.