До конца года остается всего один день.

30 декабря во всем мире отмечаются День заворачивания подарков и Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту.В США сегодня День бекона, День пищевой соды и День семейного праздника "Опавшая хвоя", в Словакии - День провозглашения словацкой независимой церковной провинции, жители Мадагаскара отмечают День республики, а на Филиппинах - День национального героя Хосе Рисаля.Православная церковь 30 декабря почитает пророка Даниила и трех святых отроков - Анания, Азария и Мисаила. В народе этот день еще называют "Даниил Зимоуказчик", "Данииловы сборы".30 декабря именины у Дениса, Никиты, Сергея и Николая.