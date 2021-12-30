Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пр. Науки (Ленина), 29-а, 31-а,б 31/1, пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №5, стояк) до 20:00 30.12.21 г.ул. Франтишека Крала, 33-а (п. №4) до 17:00 30.12.21 г.ул. Сумская, 114 до 17:00 30.12.21 г.пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 17:00 30.12.21 г.; ул. Героев Труда, 34 (п. №3, стояк) до 20:00 30.12.21 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (стояк) до 17:00 30.12.21 г.шоссе Салтовское, 262-а (п. №6, стояк) до 20:00 30.12.21 г.ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 11-б до 17:00 30.12.21 г.ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк), ул. Зерновая, 55-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 20:00 30.12.21 г.