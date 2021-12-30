Причина возникновения пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются.

29 декабря в 23:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Александровка Богодуховского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.На место выехал очередной караул пожарно-спасательной части ГСЧС. На время прибытия спасателей в подвале дома горела мебель и старые вещи на площади 6 квадратных метров. В результате горения образовалось сильное задымление, быстро распространившееся на лестничную клетку.Дым создавал угрозу жителям, поэтому людей эвакуировали 7 человек, среди которых был ребенок, на свежий воздух. Никто из них не пострадал.В 01:40 пожар ликвидировали.