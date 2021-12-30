На виновника ДТП составили административные протоколы.Авария произошла 29 декабря около 15:45 на улице Шевченко, 327. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, водитель грузовика Renault с полуприцепом нарушил ПДД Украины и столкнулся с трамваем. В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Напомним, ДТП в центре Харькова заблокировало движение.