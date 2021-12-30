В этот раз "минировали" суд, автовокзал, аэропорт и ЮЖД.

29 декабря в 15:34 правоохранителям поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов. Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.Неизвестные сообщили о минировании по таким адресам: площадь Героев Небесной Сотни 36 (Суд), площадь Привокзальная 1 (ЮЖД), пр. Гагарина 22 (Автовокзал), ул. Ромашкина 1 (Аэропорт).По указанным адресам выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб. Взрывные устройства не обнаружены.