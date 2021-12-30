Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается.

Сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.В ходе осмотра специалисты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.