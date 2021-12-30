К моменту прибытия спасателей горел моторный отсек и часть салона на площади 2 квадратных метра.

30 декабря около 9:00 на улице Большая Панасовская, 115 во время движения вспыхнул автомобиль Renault. Как сообщают в Telegram канале ВЕХА, водитель хотел переключиться из газа на бензин, однако произошел взрыв. На помощь пришли очевидцы, а также приехали спасатели.В момент взрыва на заднем сидении сидела девушка. В результате ЧП никто не пострадал.Напомним, в Харьковской области во время пожара эвакуировали семерых людей.