В результате пожара никто не пострадал.30 декабря в 00:49 спасателям поступило сообщение о пожаре, что произошел в квартире на одиннадцатом этаже 16-этажного жилого дома на улице Елизаветинская, 7а. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К месту происшествия прибыли два оперативных отделения на автоцистернах и отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных на кухне горела вытяжка, мебель и натяжной потолок. Площадь горения составляла 6 квадратных метра.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Харькове на ходу загорелся автомобиль.