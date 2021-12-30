Досрочно выйти на пенсию возможно в случае сокращения штатов на предприятии, но для лиц предпенсионного возраста.

Об этом сообщается на сайте управления труда и соцзащиты населения.Отмечается, что право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия. Однако в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя.Также досрочно выйти на пенсию можно, если до пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года, если выработан полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), если уволенный работник в течение семи дней зарегистрировался в службе занятости (если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию).Отмечается, что, обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. При этом в связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается.