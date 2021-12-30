В Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ) пройдут выборы ректора.

Они назначены на 23 марта, говорится в соответствующем приказе Министерства образования от 29 декабря.Сейчас ректором вуза работает Валерий Семенец. Он занял эту должность в марте 2017 года.Напомним, что предыдущие выборы ректора ХНУРЭ были крайне конфликтными. Ректора не могли выбрать в течение трех лет – с 2014 года, когда умер занимавший эту должность Михаил Бондаренко. Выборы проводились несколько раз. В итоге на должность претендовали Валерий Семенец и Эдуард Рубин. Семенец выиграл выборы с результатом 50,2%.