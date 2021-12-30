Десятки детских коллективов с яркими и современными номерами приняли участие в масштабном танцевальном событии – новогоднем фестивале «All Stars Fiesta чудес 2021».Талантливых детей поддержали депутаты Блока Светличной «Разом!».

Юлия Светличная всегда уделяла внимание развитию детского творчества – и в период, когда возглавляла Харьковскую область, и сейчас, будучи народным депутатом Украины.– Мы будем делать все, чтобы молодежь не только достигала новых результатов в учебе, но и развивала свои таланты, – заверила Юлия Светличная.Приоритеты и стиль работы своего лидера поддерживает Блок Светличной «Разом!».– Юлия Александровна и партия – мы всегда поддерживаем мероприятия, которые делают детей счастливыми. Потому что дети – наше будущее. А счастливые дети – это счастливое будущее нашей страны, – отмечает представитель Блока Светличной «Разом!» Алексей Андреев.Накануне Нового года в Харькове прошел масштабный фестиваль детского творчества «All Stars Fiesta чудес 2021», который, безусловно, не остался без внимания команды Юлии Светличной.– Дети из разных уголков Харькова и области участвуют в фестивале. Конечно, Блок Светличной «Разом!» с удовольствием поддержал это мероприятие, – отметил депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!» Анатолий Бабичев.Лучшие танцоры вместе со своими тренерами подготовили выступления в разных номинациях. А представители Блока Светличной «Разом!» предложили наградить участников за самое трогательное и яркое выступление. Организаторы поддержали инициативу, а профессиональные судьи выбрали победителей. Детвора и тренеры получили подарки от народного депутата Юлии Светличной, которые им вручили представители Блока «Разом!».– Мы не специалисты, поэтому придумали такое хорошее название номинации – «За самый добрый танец». Вручили от народного депутата Юлии Светличной, от «Блока Светличной «Разом!» подарки детям. Это сладости и призы руководителю коллектива и ребятишкам, – улыбается депутат горсовета от «Блока Светличной «Разом!» Татьяна Шталь. – Всегда приятно делать добрые дела, а наша политсила делает это не только на праздники, но и круглый год. Поздравили детишек, родителей и пригласили делать добрые дела вместе – тогда у нас все получится.