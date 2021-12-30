Е-водительское удостоверение, е-техпаспорт и е-студенческий билет в приложении «Дія» можно будет использовать наравне с бумажными.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Соответствующие постановления принял Кабмин.С 2019 года эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов.- Теперь, благодаря принятому закону о режиме paperless, в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет гораздо быстрее оцифровывать документы, – отметил министр.За два года украинцы сгенерировали в приложении 751 тысячу студенческих билетов, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн техпаспортов.- Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в «Діі, - резюмировал Федоров.