В Харькове – 167 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 30 декабря в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 242 931 случай заболевания COVID-19, 6 304 человека находятся под медицинским наблюдением, 230 295 пациентов выздоровели, 6 332 - умерли.По состоянию на 30 декабря, в области за сутки первой дозой вакцины привито 1 955 человек, второй дозой – 7 695, дополнительной дозой – 20 человек. Всего с начала вакцинации сделана 1 986 261 прививка, получили две дозы 919 487 человек, сделали дополнительные прививки 112 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 660 620 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 95 690 человек умерли, 3 460 249 - выздоровели.