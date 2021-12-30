В Харьковской области отменили несколько пригородных автобусов. Так, с автостанции Изюма сегодня, 30 декабря, не выехал ни один пригородный автобус.

Все рейсы в населенные пункты района – отменены, пишут "Обрії" со ссылкой на диспетчера автовокзала.Также отменены рейсы Барвенково-Харьков и Изюм-Святогорск.Кроме того, автобус ПАЗ, который двигался по маршруту Оскол-Изюм, застрял в снегу и не смог самостоятельно выехать на улицу Пролетарская в Изюме.В черте города все автобусы курсируют по расписанию.Отметим, что в пригородном направлении с автостанции Изюма ходит около 10 автобусных рейсов.