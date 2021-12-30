В первый месяц 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается на уровне -1…-5 мороза, а в Крыму 0…+1 градусов.

Это близко к климатической норме, сообщает Укргидрометцентр в четверг, 30 декабря.По информации синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.Абсолютный минимум температуры воздуха в январе – 23-39,9 градусов мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза.Абсолютный максимум температуры воздуха – 8-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов.Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.