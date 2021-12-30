В Харькове девушка залезла на крышу здания, предположительно, школы, чтобы сорвать охапку веток с высокой ели, растущей во дворе этого учреждения.

Видео опубликовали в соцсетях.На нем девушка идет к лестнице с крыши, а в руках у нее - еловые ветки. Девушка сначала бросает ветки вниз, чтобы те ей не мешали, а после спускается с крыши. По словам очевидцев, такой необычный случай "добычи" новогодней елки произошел на ул. Героев Труда, 48."Хорошо, что девчонка достала только до крайних веток, а не до верхушки", - говорится в сообщении.В комментариях мнения харьковчан разделились."Честно говоря, даже не знаю, как комментировать. То ли минус за вандализм, то ли плюс за креативность", - написала одна из комментаторов.