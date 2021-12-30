Регистрация на пробное внешнее независимое тестирование стартует 5 января. Репетиция ВНО пройдет в марте и поможет проверить свои знания, определить пробелы. Харьковчанам такая проверка обойдется в 213 гривен.

Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию (ГИА) и не могут быть использованы для поступления в вуз, но такая своеобразная репетиция поможет встретить основную сессию во всеоружии. Пробное тестирование состоится в марте.По информации Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО), 19 марта можно попробовать свои силы в украинскому языке, украинском языке и литературе; 26 марта – в истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также в английском, испанском, немецком и французском языкам.– В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест только по одному учебному предмету. То есть за два дня – по двум, – отметили в центре.Для зарегистрированных участников пробного ВНО создадут информационные страницы на сайтах региональных центров, на которых до 10 марта разместят информацию о времени и месте сдачи пробного ВНО, позже там же появятся результаты тестирования.Чтобы получить результаты пробного ВНО, нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в течение трех дней с момента написания пробного теста. То есть по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 19–21 марта, а по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 26–28 марта.Результаты для тех, кто будет сдавать тесты на специальном сервисе, обнародуют на их информационных страницах: 25 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 1 апреля – по остальным предметам.Отправляясь на пробное ВНО, не забудьте документы: паспорт или свидетельство о рождении и приглашение-пропуск. На входе вам предстоит надеть маску, пройти контроль температуры, необходимо иметь дезинфектор и соблюдать дистанцию. Наличие отрицательного ПЦР-тестра не требуется. По крайней мере, пока такого решения нет.