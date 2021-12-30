В Украину завозят тысячи бракованных петард и фейерверков: под угрозой – дети. Где покупать и как правильно выбирать праздничную пиротехнику? Какие меры безопасности соблюдать, чтобы новогоднее развлечение не лишило вас пальцев и глаз?

В период рождественско-новогодних праздников спрос на петарды, фейерверки и салюты стремительно растет. Предпраздничное настроение, желание устроить веселый незабываемый праздник толкает горожан к прилавкам с пиротехникой. Однако вместо ожидаемой радости праздничное развлечение может натворить беды.– За последние четыре года на территории Харьковской области произошло 18 несчастных случаев, связанных с травмированием людей при неправильном использовании пиротехнических изделий. А в течение этого года – четыре, – сообщил начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь. – В этом году факты травмирования зафиксированы как раз после встречи нового, 2021 года – первый случай произошел 1 января.А основном, по его словам, жертвами новогодней пиротехнической феерии становятся люди среднего возраста в подпитии или дети.– Кстати, дети даже меньше травмируются чем люди под хмельком, – продолжает Александр Губарь. – В прошлом году ни одного факта травмирования детей не зафиксировано. А в этом году, к сожалению, такие случаи были, причем травмы достаточно серьезные, которые привели к ампутации конечностей, ожогам рук, ожогам лица. Продавать пиротехнику детям и разрешать ею пользоваться категорически запрещено действующим законодательством. А родителям, чтобы не было беды, необходимо внимательно следить за детьми и не разрешать им играть с подобными предметами.Наибольшую опасность представляет нелегальная продукция. Дабы не допустить трагических случаев, необходимо покупать пиротехнику в специализированных торговых точках и обязательно требовать у реализаторов сертификат соответствия.– Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику в интернете, потому что купленные онлайн фейерверки, петарды, салюты, как правило, не имеют сертификатов соответствия. Кроме того, никто не растолкует инструкцию безопасности при их использовании. Покупать пиротехнику нужно исключительно в специализированных магазинах, – говорит начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь. – Как убедиться, что пиротехника продается законно? На изделии должен быть определенный знак в соответствии с техническим регламентом, под ним должен стоять идентификационный код того органа, который провел процедуру оценки соответствия требованиям регламента. Люди, которые провели такую оценку, подтвердили, что продукция безопасна и может продаваться при условии соблюдения правил безопасности, которые нанесены именно на пиротехническом изделии. А в специализированном магазине продавец еще и расскажет о мерах безопасности во время использования.Штраф за распространение продукции, не отвечающей установленным требованиям составляет 51 тысячу гривен.Перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго соблюдайте указания.– Чтобы праздники прошли весело, а не закончились на больничной койке, ни в коем случае нельзя игнорировать правила безопасности, которые нанесены на пиротехнические изделия, – предупреждает Александр Губарь. – Запрещается использовать изделия с дефектами – испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или гнета.Самыми опасными, по словам специалиста, являются салютные установки.– Такая пиротехника относится к третьему классу. Продавать ее можно лицам, которые достигли 18-летнего возраста. Наиболее распространенный факт нарушения техники безопасности – когда при запуске человек склоняется над салютной установкой. В этот момент может произойти детонация и снаряд попадет прямо в лицо, – продолжает Александр Губарь. – Зажигая фейерверк, не следует наклоняться над ним. Наоборот, нужно сразу же отойти на безопасное расстояние, указанное в инструкции.Также он напомнил, что категорически запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях, особенно в нетрезвом состоянии, да еще и курить при этом.– Кроме того, необходимо правильно выбирать место для запуска пиротехники. Оптимальным вариантом будут открытые площадки без кустов, деревьев и линий электросетей, – подсказывает Александр Губарь. – В любом случае при использовании пиротехнических изделий необходимо соблюдать осторожность.Хранить пиротехнические изделия у обогревателей и отопительных приборов ни в коем случае нельзя.