В Чугуевском районе госпитализировали еще одного ребенка после того, как в Новопокровском детсаду-яслях зарегистрировали вспышку инфекции.Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Так, с 24 по 28 декабря было зарегистрировано пять случаев инфекционных заболеваний среди детей Новопокровского детсада-яслей, теперь госпитализировали еще одного ребенка. У детей была повышенная температура, слабость, жидкий стул, рвота. Первичный диагноз - гастроэнтероколит, отмечалось также, что есть подозрение на коронавирус.
По информации учреждений здравоохранения по состоянию на 30 декабря состояние всех детей удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.
При эпидемиологическом расследовании установлено, что 21 декабря в ясельной группе "Карапуз" проходило празднование Нового года. По словам персонала и родителей, готовую еду, принесенную родителями, дети не употребляли. Родители не связывают заболевание с употреблением пищевых продуктов в детсаду. Медработники ежедневно наблюдают контактных детей. Новых заболевших не обнаружено.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.