В Чугуевском районе госпитализировали еще одного ребенка после того, как в Новопокровском детсаду-яслях зарегистрировали вспышку инфекции.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Так, с 24 по 28 декабря было зарегистрировано пять случаев инфекционных заболеваний среди детей Новопокровского детсада-яслей, теперь госпитализировали еще одного ребенка. У детей была повышенная температура, слабость, жидкий стул, рвота. Первичный диагноз - гастроэнтероколит, отмечалось также, что есть подозрение на коронавирус.По информации учреждений здравоохранения по состоянию на 30 декабря состояние всех детей удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.При эпидемиологическом расследовании установлено, что 21 декабря в ясельной группе "Карапуз" проходило празднование Нового года. По словам персонала и родителей, готовую еду, принесенную родителями, дети не употребляли. Родители не связывают заболевание с употреблением пищевых продуктов в детсаду. Медработники ежедневно наблюдают контактных детей. Новых заболевших не обнаружено.Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.