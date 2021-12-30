В информационно-выставочном центре «Бузок» открылась выставка «Казковий світ». Экспозицию придумали и воплотили харьковские художницы Дарья и Светлана Денисовы.

В большей части экспозиции «Казковий світ» представит картины на холсте Дарьи Денисовой и текстильные куклы Светланы Денисовой.– Я создаю сюжеты на живописных полотнах, – рассказывает Дарья Денисова. – Всегда хотела найти особый стиль, который был бы мне интересен и уникален в своем исполнении. Окончив Харьковскую академию дизайна и искусств и не желая творить в рамках академической живописи, я стала писать то, чего просит душа: яркие цвета, захватывающий колорит, стилизация образов, игра эмоций. Мой авторский стиль счастливой живописи – декоративный, возможно, иллюстративный – формировался на протяжении нескольких лет.«Казковий світ» – позитивная выставка. Каждое полотно – отдельная история. Работы объединяет стилизация образов, колорит.– У каждой работы свой сюжет. Например, «Свитер с оленями». На этой уютной новогодней картине изображен сидящий у камина иллюстративный олень в красном свитере с оленями. Вокруг его рогов запутались елочные украшения, – делится Дарья Денисова. – Одна из самых ярких картин, которая представлена на выставке – «Год Тигра». Эта работа с иронией, она разделена на четыре части: зиму, весну, лето и осень, и на каждом сезоне изображен тигр. В экспозиции будет работа Smile – рычащий улыбающийся тигр, нарисованный ближе к реализму. Будут также представлены полотна с мечтательными девушками – приятные женскому взгляду сюжеты.Мама Дарьи художница Светлана Денисова воплощает образы с помощью текстиля.– Куклы у мамы имеют свой характер, собственную харизму и настроение, – говорит Дарья Денисова. – Они уникальны. Каждая кукла делается несколько месяцев. Это очень кропотливый трудом: каждая бусинка, каждый кусочек ткани пришиваются вручную. Наши арт-объекты очень хорошо сочетаются вместе, поэтому мы часто объединяем выставки и размещаем работы в одном выставочном зале. Наши работы объединяет полет фантазии, много сказочного, много деталей.Часть экспозиции составят лучшие работы учеников арт-студии D.Art.Hub. На выставке присутствуют несколько детских работ, посвященных новогодней теме и наступающему году Тигра. Самому маленькому художнику – четыре года. Юного автора тоже вдохновил символ наступающего года.Выставка «Казковий світ» завершит работу 9 января.