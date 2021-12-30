Залил соседа снизу. Тот пришел со скандалом и выставил баснословную сумму за ремонт. Я сказал, что таких денег у меня нет и взять негде. Тогда он пригрозил судом, мол, мне придется погашать материальный ущерб из доходов. А какие у меня доходы? Минимальная зарплата, и ни копейки больше. Скажите, каков размер отчислений с доходов должника? Дмитрий Семенович

В случае обращения взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника размер отчислений из них исчисляется из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, разъяснили в Восточном межрегиональном управлении Минюста (Харьков).Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:– в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%; по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, – 20%;– из пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях; по другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% процентов пенсии.Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документами.Однако это ограничение не распространяется на вычеты из заработной платы при отбывании должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%.