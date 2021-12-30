Советы о том, как обеспечить безопасное пребывание ребенка в интернете рассказали украинские киберполицейские.

информацию, которая попала в Интернет, очень сложно, а порой вообще невозможно удалить. Поэтому прежде чем опубликовать сообщение в социальной сети, комментарий на форуме или оставить сообщение на сайте, стоит пользоваться "правилом билборда" - представить, что эта информация находится на большом билборде недалеко от школы и подумать, комфортно ли, что все ее будут видеть.

личные данные нужно содержать в секрете. В особенности это касается адреса, номера мобильного телефона, банковских данных родителей.

к новым знакомствам в Интернете следует относиться скептически, ведь злоумышленники в сети могут выдавать себя за приветливых сверстников и втираться в доверие, преследуя собственные интересы.

не пренебрегать двухфакторной аутентификацией – это лучшая защита для Интернет-аккаунтов.

использовать сложный пароль, разный для каждой соцсети.

не заходить в аккаунты с чужих устройств.

не пересылать приватные фото или фотокопии документов: в случае взлома – эти данные окажутся у злоумышленников.

не переходить по сомнительным гиперссылкам.

не распространять противоправный контент.

для онлайн-шоппинга использовать проверенные ресурсы и отдавать предпочтение наложенным платежам.

настроить ограничение видимости публикуемой информации только для друзей.

хакеры могут сломать аккаунт вашего друга и выдавать себя за него. Если друзья просят деньги через соцсеть – обязательно позвоните и проверьте информацию.

представители соцсети никогда не будут писать в личные сообщения, а только на почту, указанную при регистрации.

злоумышленники могут создавать фейковые странички для получения конфиденциальной информации.

Главным залогом детской безопасности в Интернете является неравнодушие родителей относительно осведомленности их детей в этих вопросах и проведение с ними бесед на эту тему.Пользуясь Интернетом, детям всегда следует помнить:И помните: