Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины по факту незаконной порубки деревьев, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщили в ведомстве, расследование установило, что в конце января прошлого года мужчина приехал в рекреационную зону «Гомольшанские леса» и вырубил там 70 деревьев. В результате «черный лесоруб» нанес государству ущерб на сумму более 100 тысяч гривен.В настоящее время обвинительный акт направлен в Змиевский районный суд Харьковской области. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.