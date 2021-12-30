Декабрь этого года оказался богатым погодными прихотями – морозами, вьюгами, снегопадами. Какая будет погода на новогодние праздники в Харьковской области рассказали журналисты телеканала Р1.

После того, как область накрыл мощный циклон с юга, Харьковщина оказалась в зоне действия области повышенного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Сегодня в регионе практически без осадков, температура 4-9 градусов мороза. Впрочем, расслабляться не следует – предупреждают синоптики – уже завтра, 31 декабря, к нам придет новый атмосферный фронт, правда менее мощный, чем предыдущий.Подробности в сюжете: