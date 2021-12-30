Следователи ГБР завершили расследование в отношении главного ревизора-инспектора налоговой службы, который за взятку пообещал обеспечить победу в аукционе по продаже недвижимости.

Как рассказали в Государственном бюро расследований, в мае текущего года под Харьковом выставили на аукцион одноэтажное нежилое здание площадью более 430 кв. м. Продавали недвижимость из-за налоговых долгов бывших собственников.Налоговик, который был одним из организаторов аукциона, потребовал у потенциального покупателя 10 тысяч долларов США. За эти деньги чиновник обещал зарегистрировать гражданина на торгах и обеспечить победу. В противном случае работник налоговой угрожал вообще отменить целевой аукцион.В ГБР сообщили, что на данный момент главный ревизор-инспектор обвиняется в получении и вымогательстве. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.Напомним, что ранее издание Вечерний Харьков сообщало о еще одном деле о взятке, в котором подозревается сотрудник налоговой. Чиновник вымогал 2500 долларов у бизнесмена, чтоб не накладывать штрафы на его швейное производство.