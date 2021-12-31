Сегодня последний день 2021 года.

31 декабря во всем мире отмечаются Канун Нового года, День троп, День принятия решения, День медитации о мире на планете и День всеобщего часа мира.В США празднуют День шампанского и Первую ночь, в Шотландии – Хогманай, в Швейцарии - День восстановления республики, в Японии - Прощальное кипячение чайника в году "Дзеуягама", в Азербайджане - День солидарности азербайджанцев всего мира, а в Кыргызстане - День работников таможенной службы.31 декабря православная церковь почитает святителя Модеста. В народе праздник также называется "Модест", "Скотохранитель" и "Покров скота".Также 31 декабря именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила и Симеона.