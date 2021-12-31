Возобновить подачу обещают к вечеру.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 33 до 20:00 31.12.21 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк) до 17:00 31.12.21 г.; ул. Героев Труда, 34 (п. №3, стояк) до 20:00 31.12.21 г.

Новобаварский район: ул. Юрия Паращука, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 15:00 31.12.21 г.

Основянский район: пер. Троицкий, 13 до 20:00 31.12.21 г.

Слободской район: ул. Александра Матросова, 8-а (п. №4, стояк) до 20:00 31.12.21 г.

Как сообщает пресс-служба КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: