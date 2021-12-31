Для помощи пришлось вызывать спасателей.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации пресс-службы ГСЧС, на протяжении суток спасатели несколько раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, застрявшим в сугробах и на скользких участках проезжей части.
В частности, на улице Китаенко застрял грузовой автомобиль Renault Magnum, а на проспекте Московский грузовик МАN с медицинским кислородом. Автомобили не могли самостоятельно выехать из заноса и необходима была помощь спасателей.
С помощью автомобилей с повышенной проходимостью спасатели вытащили транспортные средства на ровный участок дороги, где они смогли дальше двигаться самостоятельно.