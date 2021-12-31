Киберполицейские Харьковщины разоблачили группу лиц, которые продавали алкоголь с поддельными акцизными марками.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из информации правоохранителей, злоумышленники через интернет реализовывали алкогольные напитки, в том числе элитные, которые были либо без акцизных марок, либо с поддельными марками акцизного налога. Всего у пяти фигурантов изъяли более тысячи бутылок нелегального алкоголя и 1,6 миллиона гривен, которые они заработали на продаже контрафакта.
Следственные оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Если вина злоумышленников будет доказана в суде, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.