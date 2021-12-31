Об аварии сообщают харьковские телеграм-каналы.Как стало известно Вечернему Харькову из публикаций в городских телеграм-каналах, на площади Защитников Украины снова сошел с рельсов трамвай. По информации очевидцев, авария произошла ранним утром 31 декабря. Предварительно, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, что 25 декабря на площади Защитников Украины сошел с рельсов трамвай маршрута №27, а 22 декабря, примерно на том же месте, в результате аналогичной аварии пострадали пассажиры трамвая. Некоторым пришлось оказывать помощь в больнице.