Харьковчанка родила прямо в автомобиле скорой медицинской помощи.Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, 31 декабря в 05:29 утра на номер "103" поступил вызов к 28-летней харьковчанке, у которой начались роды.
К счастью, медики прибыли на вызов быстро и оказали акушерскую помощь матери прямо в специализированном автомобиле. Женщина родила здорового мальчика, весом 3300 г. и ростом 51 см.
Напомним, что ранее сотрудники экстренной медицинской помощи спасли трехмесячного ребенка, который перестал дышать.