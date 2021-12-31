Классический салат Оливье к Новому году готовили исключительно с вареной колбасой, желательно - с Докторской. Однако сегодня, когда мясо стало доступнее, колбасу можно заменить на куриное филе.Для приготовления новогоднего салата Оливье вам понадобится:
- картофель вареный (необходимо сварить «в мундирах»» – 4 шт. средних
- морковка - 1 шт.
- яйца сваренные вкрутую – 4 шт.
- колбаса вареная «Докторская» или куриное филе – 300 г
- огурцы маринованные (можно свежие) – 4 шт. средних
- горошек зеленый консервированный – 1 банка весом 200 г
- майонез – 3-4 ст. л.
- листья петрушки и укропа – по желанию
- соль, свежесмолотый черный перец.
Шаг 2: Нарезаем равными по размеру мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу (куриное филе) и морковку
Шаг 3: Огурцы также необходимо нарезать и немного отжать, чтобы не было много жидкости в салате
Шаг 4: В нарезанные ингредиенты всыпать горошек (слив воду из него), нарезать зелень, смешать с майонезом. Посолить и поперчить. Убрать в холодильник на час.
Фото новости: Гастоном