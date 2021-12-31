Классический салат Оливье к Новому году готовили исключительно с вареной колбасой, желательно - с Докторской. Однако сегодня, когда мясо стало доступнее, колбасу можно заменить на куриное филе.

картофель вареный (необходимо сварить «в мундирах»» – 4 шт. средних

морковка - 1 шт.

яйца сваренные вкрутую – 4 шт.

колбаса вареная «Докторская» или куриное филе – 300 г

огурцы маринованные (можно свежие) – 4 шт. средних

горошек зеленый консервированный – 1 банка весом 200 г

майонез – 3-4 ст. л.

листья петрушки и укропа – по желанию

соль, свежесмолотый черный перец.