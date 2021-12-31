Классический салат Оливье к Новому году готовили исключительно с вареной колбасой, желательно - с Докторской. Однако сегодня, когда мясо стало доступнее, колбасу можно заменить на куриное филе.

Для приготовления новогоднего салата Оливье вам понадобится:
  • картофель вареный (необходимо сварить «в мундирах»» – 4 шт. средних
  • морковка - 1 шт.
  • яйца сваренные вкрутую – 4 шт.
  • колбаса вареная «Докторская» или куриное филе – 300 г
  • огурцы маринованные (можно свежие) – 4 шт. средних
  • горошек зеленый консервированный – 1 банка весом 200 г
  • майонез – 3-4 ст. л.
  • листья петрушки и укропа – по желанию
  • соль, свежесмолотый черный перец.
Шаг 1: Варим морковку, картофель и яйца
Шаг 2: Нарезаем равными по размеру мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу (куриное филе) и морковку
Шаг 3: Огурцы также необходимо нарезать и немного отжать, чтобы не было много жидкости в салате
Шаг 4: В нарезанные ингредиенты всыпать горошек (слив воду из него), нарезать зелень, смешать с майонезом. Посолить и поперчить. Убрать в холодильник на час.

Фото новости: Гастоном

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