Какие цвета считаются счастливыми, а какие все же не стоит надевать – рассказал Вечерний Харьков.

2022 год станет годом Тигра и считается, что самыми счастливыми цветами, которые ассоциируют с приходящим годом, являются желтый, красный, синий и зеленый. Также считается, что золотой цвет защитит от возможной неудачи, и в сочетании с белым поможет уравновесить энергетические потоки и добавить в будущем году немного уверенности.Главный же цвет в год Тигра – голубой. Однако несмотря на это, цвет считается символом непостоянства. Поэтому, если решили надеть именно этот цвет, то стоит настроиться на перемены.Наряды лучше выбирать с элементами полосок, а украшения и аксессуары – из металла, жемчуга и просто из серии морской тематики.