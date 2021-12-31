Украинский политик и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная поздравила украинцев с Новым 2022 годом.

Народный депутат Украины Юлия Светличная на своей официальной странице в сети Facebook поздравила жителей страны с Новым годом.«С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! Пусть 2022 год будет для нашей страны счастливым, добрым и искренним!Желаю, чтобы все ваши родные, родители и дети были здоровы. Дарите радость близким и обычным людям вокруг. И тогда все самые смелые мечты обязательно исполнятся», - написала политик.