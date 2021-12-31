На дорогах Украины в последний день года, пятницу, 31 декабря, ожидается гололедица и туман, а в горах возможно схождение лавин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.Так, сообщается, что сегодня на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, желтый).Также на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).