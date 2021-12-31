Специалисты устанавливают причину трагедии в поселке Чемужевка.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 31 декабря в 03:52 на номер "101" поступило сообщение о том, что на улице Правды в поселке Чемужевка произошел пожар в частном доме.К месту вызова сразу же были направлены два отделения пожарно-спасательной части, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на 120 квадратных метров строения. Кроме того, в одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения.Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя восемь часов. Причины возникновения пожара устанавливаются.