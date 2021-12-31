Спиртные напитки за праздничным столом, как ни странно, не способствуют длительному веселью. Расслабляющий эффект алкоголя держится недолго, а потом его сменяют апатия, тревожность и головная боль. Поэтому ноль – лучший градус для встречи Нового года. Предлагаем варианты безалкогольных коктейлей, которые заменят шампанское на новогоднем столе.

Они вкусные, красивые и создают праздничное настроение. А главное – помогают обойтись без головной боли и прочих похмельных симптомов 1 января, пишет Lifehacker.Дляпонадобится: 120 г мякоти мандарина; 140 мл содовой; 10 мл сахарного сиропа; лед; мята.Очистите мандарин от цедры, снимите пленку с долек и уберите косточки, чтобы осталась только мякоть. Подавите ее толкушкой для коктейлей или обычной вилкой до выделения сока. Добавьте сироп и содовую, перемешайте. В бокал положите кусочки льда, перелейте коктейль. Украсьте листочком мяты.– пряный ароматный напиток, который идеально подходит для зимней вечеринки. Коктейль называется так из-за своего главного ингредиента – шраба, то есть сиропа, приготовленного с использованием уксуса. Делать шраб для одной порции нецелесообразно, поэтому в рецепте указаны ингредиенты на 10 порций: остатки можно поставить в холодильник и наслаждаться напитком все новогодние каникулы.Итак, для шраба потребуется: 450 г замороженной клюквы; 200 мл яблочного уксуса; 100 мл воды; 2 палочки корицы; ломтики очищенного корня имбиря по вкусу. Для коктейля: 30 мл шраба; 150 мл содовой; лед.В сотейнике смешайте все ингредиенты для шраба и поставьте на средний огонь. Как только будущий сироп закипит, уменьшите мощность плиты и томите от 10 до 15 минут, пока ягоды не размягчатся. Затем снимите шраб с огня и полностью остудите. Вытащите палочки корицы. Через марлю или сито отделите жидкость от кусочков имбиря, кожицы и семян ягод.Теперь можно делать коктейль. В бокал положите несколько кубиков льда, налейте шраб и содовую. Чтобы добавить вкусу напитка больше граней, содовую можно заменить тоником.– сладкий ароматный напиток с густой сливочной пенкой. Для его приготовления необходимы: 1 столовая ложка сливочного масла или 30 мл жирных сливок; 100 г пломбира; 200 мл газировки крем-сода; 10 мл карамельного сиропа; корица и мускатный орех по вкусу.Смешайте масло или сливки с карамельным сиропом, специями и мороженым до однородной массы. Уберите в морозильную камеру на 10–15 минут. Налейте в стакан крем-соду, достаньте сливочный микс и медленно добавьте в стакан. Чтобы слои не смешались, можно наливать топпер тонкой струйкой по оборотной стороне ложки.