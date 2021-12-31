В Харькове – 149 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 31 декабря в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрирован 161 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 243 167 случаев заболевания COVID-19, 6 318 человек находятся под медицинским наблюдением, 230 500 пациентов выздоровели, 6 349 - умерли.По состоянию на 31 декабря, в области за сутки первой дозой вакцины привито 2 262 человека, второй дозой – 7 078, дополнительной дозой – 44 человека. Всего с начала вакцинации сделано 1 995 645 прививок, получили две дозы 926 565 человек, сделали дополнительные прививки 156 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировано 7 029 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 667 649 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 95 899 человек умерли, 3 468 858 - выздоровели.