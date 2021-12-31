Выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые в случае ввоза на территорию Украины подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования.

В течение ноября 2021 года Харьковской таможней осуществлено оформление по принципу «единого окна» с использованием 100% процедуры электронного декларирования 11 134 электронных таможенных декларации, сообщает пресс-служба таможни. Среди общего количества оформленных деклараций большинство составляют импортные – 6 943, экспортных – 4 016, а также 175 деклараций оформлено в режиме транзита (ТР80АА).В течение июля-ноября Харьковской таможней оформлено 52,1 тысячи таможенных деклараций, количество оформленных импортных деклараций составляет 31 439, экспортных – 19 769, транзитных – 905.В ноябре таможенники оформляли импортную декларацию в среднем за 3 часа 18 минут; экспортную декларацию – за 1 час 29 минут; транзитную – за 23 минуты.