В канун Нового года и Рождества военные операции Объединенных сил поздравили украинцев с грядущими праздниками.

Видео опубликовано на странице ООС в Facebook.«Воины операции Объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!» – говорится в подписи к видео.Военнослужащие приветствовали граждан Украины, желая мира, тепла, счастья, здоровья.– Поздравляю всех с Новым годом и приближающимися праздниками и желаю мира в вашем доме, – говорит один из военных по имени Владислав.Другой военный присоединился к поздравлению с пожеланиями мира, тепла, семейного согласия и самое главное – веры в победу Украины.– Мы – украинцы, я горжусь тем, что я украинец. Желаю нам мира и покоя над нашим небом, – сказал еще один из военнослужащих.