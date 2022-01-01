Такие гороскопы попадаются нечасто, и в этом их особая ценность...

Окружайте себя только успешными людьми, а всем остальным объясните, что нытики и неудачники мешают вам двигаться вперед. Это и так нелегкий путь, и балласт вам попросту не нужен.За эти дни вам придется многое выслушать. И вы, в принципе, не будете против, но при одном условии: не на пустой желудок. Если соловья кормить одними баснями, он станет разбойником.Почему бы не испытать свои вокальные способности? Возьмите в качестве бэк-вокала несколько смельчаков и отправляйтесь в караоке-бар. Звезды убеждены, что вы гениально исполните свою партию.От вас потребуют рассудительности и экономности. Не обращайте внимания. С какой стати? Если кому-то так нужно, пусть этот кто-то сам и экономит. А вы как-нибудь без чужих советов обойдетесь.Вы будете медлительны, важны и задумчивы, словно черепаха. Окружающие вокруг вас суетятся? Ну и пусть! А вы оставайтесь на месте. Все равно никто ничего не сделает, а вы при этом еще и силы сэкономите.Настраиваясь на пессимистический лад, постарайтесь отдаться этому прекрасному ощущению полностью. Не стоит ждать милости от природы и проявлять оптимизм по какому бы то ни было поводу.Дикая глушь – вот что по-настоящему нужно вам для освежения чувств и мыслей. Не говоря уже о банальном восстановлении сил. Только представьте, как прекрасно вы будете чувствовать себя в лесу.Интуиция подсказывает вам, что с домашним хозяйством что-то не в порядке? Немедленно покормите домового. Молочная каша – прошлый век, лучше разложить по углам кусочки пиццы.Вам нужны радикальные меры: ванна с мятой, чай с лимоном. Выключить все телефоны – и под теплое одеяльце. Спать, спать и спать! Через несколько дней удивитесь: куда подевалась усталость?Вам хочется уникальности, а вас все время как минимум двое – вы и ваше отражение в зеркале. И такие одинаковые! Чтобы не страдать, нарисуйте в районе лица на зеркале усы, бороду, очки и рожки.Ваши мечты должны быть огромны, чтобы было куда расти. Нужно стремиться не к тому, чтобы найти партнера на ближайшую ночь, а к тому, чтобы отыскать любовь на всю жизнь.У Рыб заботы потребует не какая-то часть организма, а все тело. Побеспокойтесь о том, чтобы оно было тепло одето и обуто, хорошо накормлено и удобно возлежало на мягких подушках и перинах.