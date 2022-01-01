Такие гороскопы попадаются нечасто, и в этом их особая ценность...Овен (21.03–20.04)
Окружайте себя только успешными людьми, а всем остальным объясните, что нытики и неудачники мешают вам двигаться вперед. Это и так нелегкий путь, и балласт вам попросту не нужен.
Телец (21.04–20.05)
За эти дни вам придется многое выслушать. И вы, в принципе, не будете против, но при одном условии: не на пустой желудок. Если соловья кормить одними баснями, он станет разбойником.
Близнецы (21.05–21.06)
Почему бы не испытать свои вокальные способности? Возьмите в качестве бэк-вокала несколько смельчаков и отправляйтесь в караоке-бар. Звезды убеждены, что вы гениально исполните свою партию.
Рак (22.06–22.07)
От вас потребуют рассудительности и экономности. Не обращайте внимания. С какой стати? Если кому-то так нужно, пусть этот кто-то сам и экономит. А вы как-нибудь без чужих советов обойдетесь.
Лев (23.07–23.08)
Вы будете медлительны, важны и задумчивы, словно черепаха. Окружающие вокруг вас суетятся? Ну и пусть! А вы оставайтесь на месте. Все равно никто ничего не сделает, а вы при этом еще и силы сэкономите.
Дева (24.08–23.09)
Настраиваясь на пессимистический лад, постарайтесь отдаться этому прекрасному ощущению полностью. Не стоит ждать милости от природы и проявлять оптимизм по какому бы то ни было поводу.
Весы (24.09–23.10)
Дикая глушь – вот что по-настоящему нужно вам для освежения чувств и мыслей. Не говоря уже о банальном восстановлении сил. Только представьте, как прекрасно вы будете чувствовать себя в лесу.
Скорпион (24.10–22.11)
Интуиция подсказывает вам, что с домашним хозяйством что-то не в порядке? Немедленно покормите домового. Молочная каша – прошлый век, лучше разложить по углам кусочки пиццы.
Стрелец (23.11–21.12)
Вам нужны радикальные меры: ванна с мятой, чай с лимоном. Выключить все телефоны – и под теплое одеяльце. Спать, спать и спать! Через несколько дней удивитесь: куда подевалась усталость?
Козерог (22.12–20.01)
Вам хочется уникальности, а вас все время как минимум двое – вы и ваше отражение в зеркале. И такие одинаковые! Чтобы не страдать, нарисуйте в районе лица на зеркале усы, бороду, очки и рожки.
Водолей (21.01–20.02)
Ваши мечты должны быть огромны, чтобы было куда расти. Нужно стремиться не к тому, чтобы найти партнера на ближайшую ночь, а к тому, чтобы отыскать любовь на всю жизнь.
Рыбы (21.02–20.03)
У Рыб заботы потребует не какая-то часть организма, а все тело. Побеспокойтесь о том, чтобы оно было тепло одето и обуто, хорошо накормлено и удобно возлежало на мягких подушках и перинах.