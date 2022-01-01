Обязательный техосмотр и электронные рецепты, подорожание продуктов и рост тарифов, увеличение зарплат и перерасчет пенсий, кассовые аппараты для ФЛП и новые налоги – грядущий 2022 год несет харьковчанам немало важных изменений. «Вечерний Харьков» сделал подборку новаций, которые коснутся практически каждого.

Зарплаты поднимут... ненамного



Прожиточный минимум изменится дважды



Пенсии пересчитают в несколько этапов

Кому повысят стипендии

Доставка газа подорожает

Уходя, гасите свет!

Горячие батареи станут дороже?

Стоимость воды может подняться



Рост цен на продукты продолжится

Предлагаешь работу мужчине – будешь оштрафован

В аптеку – с электронным рецептом

Техосмотр возвращается



«Городину» обложат налогом

Несмотря на многочисленные протесты предпринимателей, отсрочку тотальной фискализации парламент так и не продлил – с 1 января 2022 вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО). Кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФЛП, которые являются плательщиками единого налога 2–4 групп.Предприниматель имеет возможность самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратный РРО или программный (ПРРО). Государственная налоговая служба предлагает бесплатное программное обеспечение, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android (iOS – в разработке). В дальнейшем такое устройство можно использовать как кассовый аппарат. Однако предприниматели, которые уже установили это бесплатное приложение на свои гаджеты, массово жалуются, что программа «сырая» и продуктивно работать на ней невозможно. В результате они вынуждены переходить на платное программное обеспечение.Между тем санкции за нарушение использования РРО/ПРРО составят от 100% стоимости проданного товара до 150% стоимости товара при повторном нарушении.– Эти законодательные инициативы власти получат прямо противоположный эффект. Очень больно это отразится на доходах бюджета органов местного самоуправления, потому что значительную часть местной казны наполняют именно ФЛП. Люди массово начнут уходить в тень – это неизбежно, – уверен соорганизатор ОО «ФОП Разом ua» Алексей Дидул. – А расходы на кассовые аппараты, администрирование, обучение персонала и так далее в конечном итоге лягут на потребителя. Безусловно, предприниматель не будет работать себе в минус. Администрирование будет закладываться в себестоимость товара и услуги.В 2022 году размер минимальной заработной платы вырастет на 200 гривен – очередное повышение выплат до 6,7 тысячи гривен заложено в госбюджете с 1 октября. До этого времени уровень минимальной зарплаты составит 6,5 тысячи гривен.Пообещали с Нового года и повышение заработной платы врачам – работники учреждений здравоохранения будут получать доплату за престижность работы в размере от 300% до 500%. Величина надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.Однако с учетом доплат уровень зарплаты медика не должен быть ниже:– 13,5 тысячи гривен – для среднего медперсонала (специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием);– 20 тысяч гривен – для врачей и лиц с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 28 декабря.Также с 1 января повышается на 10% должностной оклад педагогических работников в учреждениях специализированного образования, в гимназиях, лицеях, коллегиумах, в высших профессионально-технических училищах; в учреждениях образования интернатного типа.На 20% повышаются оклады педагогов в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% – в спецшколах, учебно-реабилитационных центрах, на 30% – в специализированных домах ребенка, детских домах.Также доплату за классное руководство получат учителя 1–4 и подготовительных классов в учреждениях общего среднего образования – 20% от оклада, 5–11 (12) классов – 25%; преподаватели в профессионально-технических учреждениях – 20%.Величина прожиточного минимума в новом году будет меняться дважды.С 1 января 2022 года его размер останется на уровне декабря 2021 года – 2393 гривны. С 1 июля прожиточный минимум составит 2508 гривен, с 1 декабря – 2589 гривен.Для основных групп населения суммы будут следующие:– для детей до шести лет: с 1 января – 2100 гривен, с 1 июля – 2201 гривна, с 1 декабря – 2272 гривны;– для детей от шести до 18 лет: с 1 января – 2618 гривен, с 1 июля – 2744 гривны, с 1 декабря – 2833 гривны;– для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 гривна, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны;– для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1934 гривны, с 1 июля – 2027 гривен, с 1 декабря – 2093 гривны.Пенсионерам обещают в 2022-м повышение пенсий в несколько в этапов.В частности, в июле минимальная пенсия вырастет до 2073 гривен, а в декабре – до 2093 гривен в связи с с традиционным ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, размер которого и составляет сумму минимальной пенсии по возрасту.Кроме того, планируется перерасчет пенсионных выплат:– 1 января вырастут выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью;– 1 марта будет проведена ежегодная индексация пенсионных выплат;– с 1 марта пенсионеры старше 80 лет дополнительно начнут получать ежемесячную доплату 500 гривен, лица старше 75 лет – по 400 гривен;– 1 апреля пересчитают пенсии работающим пенсионерам;– с 1 октября будет увеличен гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по трудовому стажу;– с 1 октября предусмотрено начало выплат «возрастной» надбавки для пенсионеров от 70 лет – по 300 гривен.Кроме того, уже с начала наступающего года в Украине могут внедрить накопительную пенсию – если Верховная Рада пример законопроект №2683 “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении”.– Мы рассмотрим этот законопроект в начале следующего года и введем накопительную пенсионную систему, которая будет давать возможность каждому из нас откладывать свою пенсию, – сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.В госбюджет на 2022 год заложено более пяти миллиардов гривен (в 2021 году на стипендии выделялось 3,9 млрд грн). Повышение стипендии коснется всех студентов.1250 гривен будут получать студенты учреждений профессионального и профессионально-технического образования.1510 гривен составит стипендия учащихся профессиональных учреждений на квалификацию «младший специалист», «профессиональный младший бакалавр», «бакалавр».Студенты высших учебных заведений могут рассчитывать на стипендию в размере две тысячи гривен.Согласно постановлению НКРЭКУ № 572 с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей – от 7,96 гривны до 13,5 гривны за кубометр. Для жителей Харькова и области в январе тариф останется неизменным – 7,99 гривны за кубометр. Клиенты «Нафтогаза» по годовому тарифному плану «Фіксований» платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая стоимость газа должна остаться до апреля 2022 года включительно.По прогнозам самого Кабинета министров, в 2022 году цена газа может подорожать на 13% (с погрешностью плюс-минус 3%). Однако, по мнению экспертов, стоимость голубого топлива может вырасти на 20%.Кроме того, с 1 января украинцев ждет повышение стоимости за распределение (доставку) газа в среднем на 4,1% – 22 декабря НКРЭКУ приняла решение для 40 операторов газораспределительных систем. Для разных регионов тарифы вырастут неодинаково. Так, для жителей Харьковской области транспортировка газа подорожает на 11,2% – с 2,15 гривны до 2,39 гривны за кубометр, а жителям Харькова придется платить за доставку голубого топлива на 22,9% дороже – тариф вырастет с 0,42 гривны до 0,52 гривны за кубометр.По данным НКРЭКУ, самый высокий тариф – 2,95 гривны за кубометр должен получить ООО «Газпостачсервис» (Винницкая обл.). Меньше же за доставку газа будут платить потребители «Киевгаза» – всего 38 копеек за кубометр.Тарифы на электроэнергию в 2022 году останутся неизменными по меньшей мере до 30 апреля 2022 года – согласно принятому постановлению Кабмина № 859 от 11.08.2021 г. Как говорится в постановлении, с 1 октября 2021 года в Украине установлены новые тарифы на электричество для бытовых потребителей, которые с 1 января не изменятся.Сейчас семьи, потребляющие в месяц до 250 кВт*ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт*ч. А украинцы, которые «накручивают» более 250 кВт*ч, тратят на электроэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт*ч. Таким тарифом пользуется 80% населения.В то же время, по прогнозам Министерства экономики, украинцам следует ожидать роста тарифов на электроэнергию на 17,5%.В правительстве уверяют, что во время отопительного сезона 2021–2022 годов цены на отопление в Украине не будут повышаться. Для этого Кабмин разработал определенный механизм. Чтобы избежать завышения цен на тепло, перед началом отопительного сезона Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и местные власти договорились, что тарифы на отопление для населения останутся на прошлогоднем уровне до апреля 2022 года.В то же время, по прогнозам Минэнерго, с 1 января украинцев, возможно, будет ожидать рост цен на 6% по сравнению с сегодняшними. По мнению экспертов, тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16% (возможна погрешность плюс-минус 3%).Чиновники уверяют, что стоимость водоснабжения с 1 января 2022 года для украинцев не изменится. В сентябре 2021 года представители Кабинета министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей подписали Меморандум, предусматривающий, что стоимость горячей воды не должна возрасти по крайней мере до окончания отопительного сезона.Однако в документе, опубликованном НКРЭКУ, отмечается, что тарифы на воду в зависимости от региона, вероятно, возрастут на 1,5–6 грн. В одном городе цена на воду может быть разная, поскольку стоимость определяет поставщик.В то же время, согласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11%. Как говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономики, на следующий год прогнозируется значительное повышение стоимости воды. Так, специалисты подсчитали, что цена воды может возрасти на 16%.В наступающем году продолжится рост цен на продукты.Лидером по повышению цены станет хлеб, прогнозируют эксперты.– Со следующего года хлеб будет дорожать на 1–1,5% ежемесячно. Главная причина – огромный скачок цен на газ для предприятий. Пекарни находятся на грани выживания. Цены на газ для них выросли в семь раз с начала года, – объясняет вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш Балян. – Помимо подорожания энергоресурсов, цены толкает вверх и высокий уровень экспортп зерна и масла из Украины.Не по карману пенсионерам станут и многие крупы. По оценкам экспертов, в 2022 году гречневая крупа подорожает на 15–20% – она будет стоить более 65 гривен за килограмм; гороховая крупа – на 10–15%, ее стоимость превысит 24 гривны за килограмм; кукурузная крупа – на 10–15%, цена превысит 20 гривен за килограмм; ячменная – на 12–14%, цена за килограмм превысит 18 гривен; пшеничная – на 10–15%, килограмм будет стоить более 20 гривен.В первом квартале 2022 года эксперты прогнозируют подорожание картофеля, который сейчас стоит втрое дешевле, чем год назад. А зимой-весной 2022 года картошка подскочит в цене примерно на 35%. Также ожидается повышение цен на овощи в целом. По сравнению с октябрем 2021 года они подорожают на 15–20%.Кроме того, в 2022 году возможно подорожание сахара в розничных сетях на 20–30%, а также подсолнечного масла – на 10%.В наступающем году работодателям, которые набирают сотрудников определенного пола, грозит немалый штраф. За дискриминацию по половому признаку в объявлениях о работе придется заплатить в казну государства десять минимальных зарплат, то есть с января 2022-го – 65 тысяч гривен, а с октября – 67 тысяч.Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» по противодействию дискриминации по признаку пола» начнет действовать с 8 января 2022 года и будет нормировать ответственность работодателя за указание в объявлении о работе пола потенциального сотрудника. И хотя в Украине запрет указывать пол в тексте о вакансии существует давно, данный пункт никто не проверял, потому что не было порядка уплаты штрафа. Теперь Минэкономики разработало такой порядок, а искать нарушителей будет Гоструда.Ряд изменений произойдет в системе здравоохранения. В частности, с апреля будут действовать исключительно электронные рецепты на лекарства.Важным нововведением станет обязательная вакцинация для расширенного перечня профессий, а именно для работников:– центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;– местных государственных администраций и их структурных подразделений;– заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;– органов местного самоуправления;– учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;– коммунальных предприятий, учреждений и организаций.Припас 2022 год некоторые изменения и для водителей. Так, возвращается обязательный осмотр технического состояния авто, отмененный еще в 2011 году. Также дорожные камеры приступят к фиксации проезда на красный сигнал светофора, езды по встречной полосе и остановки на полосе общественного транспорта.За вождение в состоянии опьянения предусматривается штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение прав на один год. За повторный случай – штраф 34 тысячи и лишение прав на три года.Кроме того, меняется принцип получения водительского удостоверения, уменьшается количество часов теоретической части.Несколько важных изменений в 2022 году будут касаться налогов. В частности, предусмотрены следующие изменения:– увеличиваются акцизные ставки на алкогольные напитки на 5%;– от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного календарного года размер НДФЛ составит 18%;– за продажу сельхозпродукции собственного производства на сумму более 12 минимальных зарплат НДФЛ составит 18%;– сельхозпроизводители будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (сумма всех налогов) в размере 5% от стоимости земли.