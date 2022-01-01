В рамках киноклуба медиапросвещения по правам человека Docudays UA, воспитанники государственного учреждения «Кременчугская воспитательная колония» посмотрели документальный фильм «Паперові зірки» режиссера Инны Омельченко.Лента освещает события, развивающиеся в детском летнем лагере. В одинаковых условиях главные героини ведут себя по-разному. Две девочки живут вместе в одной комнате, спят на расположенных рядом кроватях, но замечают друг друга, только когда начинают изготавливать бумажные звезды для конкурса.
При обсуждении фильма модератор обратил внимание участников киноклуба на то, как вела себя девочка по отношению к другой и как быстро дети умеют налаживать коммуникацию со сверстниками. Отдельно обсудили социальные и эмоциональные связи, обеспечивающие необходимые условия развития ребенка.
После просмотра модераторы мысленно вернули воспитанников колонии к воспоминаниям о собственном детстве и лете. Участники поделились, как складывались их отношения со сверстниками, как они находили друзей и единомышленников. Сравнили эти чувства с настоящим, с адаптацией к колонии и кругом друзей, которые существуют в жизни ребят сейчас.
Подытожили встречу презентацией правовых путеводителей «Мои права всегда со мной», которые поступили для подростков от общественной организации «Громадське здоров’я».
Фото: Facebook