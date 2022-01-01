Хоть диетологи и не советуют задаривать детей сладостями на Новый год, без чего-то вкусненького в праздники все же не обойтись. Однако это не означает, что нужно покупать магазинные пирожные и печенье, содержащие маргарин – источник трансжиров. Можно приготовить «здоровую» вкусняшку самостоятельно.
Имбирные пряники
Ингредиенты:
– 1,5 стакана цельнозерновой муки;
– 1,5 ч. ложки соды;
– 0,25 ч. ложки соли;
– 0,75 ч. ложки молотого имбиря;
– 0,75 ч. ложки молотой корицы;
– щепотка молотого мускатного ореха;
– щепотка молотой гвоздики;
– 0,5 стакана твердого кокосового масла, несколько размягченного;
– немного меда;
– одно яйцо;
– щепотка ванилина.
Приготовление: в средней миске смешайте муку, соду, соль, имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику. С помощью миксера взбивайте кокосовое масло в течение двух минут до образования пышной массы. Добавьте мед, яйцо и ванилин. Снова взбейте до однородности. Медленно добавьте мучную смесь и постепенно взбивайте. Поставьте миску в холодильник на 30–35 минут.
Разогрейте духовку до 180 ºС. Застелите противень пергаментной бумагой. Сформируйте шарики из теста и раскатайте. С помощью специальных форм для печенья вырежите фигурки.
Выложите их на подготовленный противень на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте примерно десять минут. Дайте печенье остыть на противне.
Фетбомба
Ингредиенты:
– 5 ст. ложек мака (две в тесто и три – для панировки);
– 120 г грецких орехов;
– 50 г миндаля;
– 2 ст. ложки меда;
– треть ч. ложки соли;
– 1 ст. ложка лимонного сока;
Приготовление: измельчите в блендере или ступкой орехи и миндаль. Можете измельчить и ножом. Высыпьте в миску ореховую смесь. Добавьте к орехам две столовые ложки мака. Перемешайте.
Добавьте соль и мед. Перемешайте. Окропите лимонным соком и снова перемешайте.
Насыпьте мак в тарелку.
Из орехового теста слепите маленькие шарики. Обкатайте шарики в маке, как в панировке – и бомбочки готовы к употреблению.
Пирожное «Картошка»
Ингредиенты:
– 100 г сливочного масла;
– 150–200 г сахара;
– 3 ст. ложки какао;
– 500 мл молока;
– 1 ст. ложка коньяка, рома или ликера – опционально;
– 400 г обычных или панировочных сухарей;
– немного любых орехов – опционально;
– несколько ст. ложек кокосовой стружки или какао – для обсыпки.
Приготовление: выложите масло в кастрюлю и растопите на слабом огне. Добавьте сахар, какао и молоко. Помешивая, проварите несколько минут, пока песок и какао не растворятся. Для аромата можно добавить алкоголь. Снимите сироп с плиты.
Обычные сухари измельчите блендером. Если используете орехи, раскрошите их тоже. Добавьте сухари и орехи в сироп и хорошенько перемешайте.
Остудите массу до комнатной температуры и сформируйте пирожные. Обваляйте их в кокосовой стружке или какао и уберите в холодильник на 1–2 часа.