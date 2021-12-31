После новогодней ночи от похмелья страдает, наверное, половина взрослого населения. Народные рецепты от этого недуга известны всем: сливочное масло до возлияний и рассол – наутро. А вот как избежать «болезни», известно далеко не каждому. Думаю, многим будет полезно. Аркадий Семенович

Известно, что профилактика – лучшее лечение, а значит, лучше не допустить похмелья. Для этого в новогоднюю ночь нужно есть "правильную" пищу и пить "правильные" напитки.Несмотря на то, что традиционный напиток в эту ночь – шампанское, следует помнить о его коварстве. Обычно в новогоднюю ночь вслед за шампанским следуют другие напитки, и углекислый газ, который содержится в "шипучке", увеличивает всасываемость алкоголя. Поэтому по возможности не нужно смешивать крепкий алкоголь с шампанским, равно как и другие напитки. Если все же приходится нарушить это железное правило, то делать это надо "не понижая градуса".Еще один совет – отдавать предпочтение слабоокрашенным напиткам, потому что в темных напитках больше добавок, делающих похмелье еще тяжелее. Другими словами, водка лучше, чем виски. При этом, если выпивать на каждую порцию алкоголя стакан воды, можно помочь организму справиться с обезвоживанием. А вот "запивать" газированной водой не рекомендуется.Следует помнить, что эффект от принятой "дозы" можно ощутить сполна через 20 минут. Если "частить", то порции быстро наложатся друг на друга и последствия станут непредсказуемыми.Часто рекомендуют перед тем, как поднять первый бокал, съесть что-нибудь жирное – например, кусочек сливочного масла. Несмотря на то, что жирная еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, она повышает нагрузку на печень, предупреждают специалисты. В качестве закуски рекомендуется белковая пища (рыба, нежирное мясо) и сложные углеводы – картофель, рис, макароны.Не рекомендуется злоупотреблять соленым, так как оно усилит жажду и приведет к увеличению дозы спиртного. Также не стоит налегать на сладкое – простые сахара быстро попадают в кровоток, быстро из него выводятся и ускоряют всасывание алкоголя. Кроме того, рекомендуется воздержаться от большого количества чая или кофе, которые только усугубят обезвоживание, а значит и похмелье.Перед сном нужно выпить большое количество жидкости, например, минеральной воды или напитка с лимонным соком.