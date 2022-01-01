Где берет начало человеческая цивилизация, и какие секреты тысячелетиями хранит загадочная Месопотамия? Харьковчане поделились своими открытиями на выставке фотошколы Владимира Оглоблина «Истоки цивилизаций», которая прошла в информационно-выставочном центре «Бузок».

– Я историк по образованию, и когда в далекие 1970-е годы учился в университете, Месопотамия была для меня чем-то инопланетным, глубинной древностью, которая, как казалось, находится за пределами сознания, – рассказывает известный харьковский фотограф Владимир Оглоблин. – Древнее Междуречье, или Древняя Месопотамия, одна из великих цивилизаций Древнего мира, возникла на Ближнем Востоке, в долине рек Тигр и Евфрат. В разное время здесь существовали царства Шумер, Аккад, Вавилония и Ассирия. Месопотамию часто называют колыбелью древних цивилизаций – именно отсюда начинается подлинная история человечества.Мысль о Месопотамии, по словам Владимира Оглоблина, долго его преследовала, это магическое место притягивало его сознание.– Так продолжалось бесконечно и уже стало забываться, я переключился на фотографию, – говорит фотограф. – Но как-то во время турецких «фотогастролей» я вдруг узнал, что на юго-востоке Турции есть очень древний город Мардин, возраст которого свыше пяти тысяч лет, и именно там начинается та самая магическая Месопотамия. В древние времена этот регион был частью Месопотамии, и здесь сконцентрированы уникальные памятники истории, легендарных городов, артефактов, возраст которых равен почти 12 тысячелетиям.Увидеть магическую Месопотамию удалось в апреле этого года. Участники экспедиции преодолели около тысячи километров, чтобы увидеть сказочный город Мардин, «город пяти пророков» Урфу, самый древний в мире православный монастырь Мор-Габриэль, храмовый комплекс Гебекли-Тепе, возраст которого почтеннее египетских пирамид и других известных на планете остатков древних цивилизаций, «турецкую Венецию» – затопленный город Халфети, уникально сохранившийся древнеримский арочный мост на горе Немрут-Даг, глиняные домики в городе Харран с крошечными окошками без стекол, напоминающими пчелиные ульи, и много других удивительных мест.– Там мы ощутили всю глубину истории, особенно в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, где археологи нашли самое древнее святилище, возраст которого 12 тысяч лет. Ученые до сих пор не могут дать ответ, как происходило возведение этого комплекса, какой цивилизацией он был создан, – рассказывает участница выставки Елена Долженко. – Одним из самых удивительных для меня мест стал огромная усыпальница и курган Антиоха на горе Немрут. В целом высота комплекса составляет около двух тысяч метров над уровнем моря, а курган признан самым большим рукотворным холмом в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса и является культурным наследием ЮНЕСКО.По словам Елены Долженко, ее очень впечатлил древнеримский мост Джендере – один из самых протяженных и старейших арочных мостов в мире (мост был возведен в I столетии). Огромный каменный мост с колоннами протяженностью около 120 метров прекрасно сохранился, хотя был построен без единой капли раствора. Сейчас мост пешеходный, но до 2005 года по мосту даже происходило движение автотранспорта.Затопленный город Халфети, рассказывает Елена, в историческом плане ничем не примечателен, зато интересен тем, что когда строили дамбу, его затопили настолько удачно, что теперь к нему можно подплыть на кораблике, посмотреть на минареты, которые виднеются из воды.– В Месопотамии потрясающие места, и нам запомнилось очень многое. Например, всем понравился город Мардин – с его историей, улицами, крепостями. Там каждый дом – своего рода крепость, – делится Владимир Оглоблин. – Более того, мы жили в доме, построенном в ХIV веке. В доме на потолке на арабском стояла дата – 1325 год. Это каменный дом сложной конструкции, в нем есть бойницы, которые выходят на очень узкие улицы. Захватить такой город было проблемой: обстреливать могли из каждой щели, окна, бойницы. Мы брались за дверные ручки, которым 700 лет. У нас были огромные, размером с ладонь, металлические ключи ХIV века, которые проворачивались со скрипом. В завершение экспедиции в Месопотамию у нас был маленький психоз – настолько не хотелось уезжать.