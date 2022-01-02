Петиция об отмене приказа Министерства обороны о расширении списка специальностей женщин, подлежащих воинскому учету, всего за пату дней набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь она ждет рассмотрения президентом. Что вызвало бурю негодования у прекрасной половины? Кому бежать в военкомат и придется ли менять каблуки на берцы?

«Откосить» не получится



Кто лишний – пока не решили

Менять ли каблуки на берцы?

Беременных тоже возьмут на учет



Очередей не будет?



«Приведи жену в военкомат – получи три года отсрочки!»

Новость о том, что в Украине существенно расширили список профессий, согласно которому женщин будут ставить на воинский учет, вызвала возмущение среди украинцев. На сайте президента 23 декабря появилась петиция под названием «Издевательство над женщинами!» об отмене соответствующего приказа Минобороны. Всего за пару дней она набрала необходимые 25 тысяч подписей.Автора обращения возмущает, что решение было принято без общественного обсуждения, разъяснений и подготовительных мероприятий.«Казалось бы, изменился только перечень, но в соответствии с ним почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», – пишет инициатор петиции Яна Рашевченко.Сейчас статус петиции на сайте главы государства – «ожидает рассмотрения». На 28 декабря она набрала уже более 33 тысяч подписей. По закону в течение трех рабочих дней после набора петицией необходимого количества голосов Офис президента обязан сообщить о начале рассмотрения, которое должно быть осуществлено не позднее чем в течение десяти рабочих дней после данного сообщения.Согласно вступившему в силу 17 декабря 2021 года Приказу Минобороны №313 работающие женщины в возрасте до 60 лет должны стать на воинский учет. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в таких сферах, как госбезопасность, все виды транспорта, телекоммуникации, электроника, IT-сфера, все виды промышленности, медицина и ветеринария, финансы, педагогика, журналистика, спорт, туризм; психология, социология, политология; энергетика, наука и искусство, издательство и полиграфия, пожарная безопасность. В перечень входит сотня профессий. Теперь перед законом все равны – как и мужчинам, женщины не смогут без военного билета сменить регистрацию или устроиться на легальную работу.«Откосить» не получится – уклонистки и их работодатели будут караться штрафами. Так, по статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за первое нарушение правил воинского учета – от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение полагается штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас работнице, которая не станет на воинский учет, грозит штраф от 850 до 1700 гривен.Работодатели обязаны контролировать, находятся ли их сотрудницы на воинском учете, если профессия есть в списке. Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5100 до 8500 гривен за нарушение.Однако уже после публикации приказа в Минобороны опомнились и решили перечень профессий пересмотреть в сторону уменьшения, поскольку многие из них Вооруженным силам и другим военным формированиям без надобности.– Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что пересмотрим перечень в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям, – сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич.Пока в Минобороны не дали однозначного ответа на вопрос, какие специальности будут убраны из списка.– Нужно оставить медиков, телефонисток, топографов, гражданских авиадиспетчеров, IT-специалистов, бухгалтеров, делопроизводителей, метрологов, стандартизаторов – то есть тех, кто может пригодиться в военном деле. Вычеркивать можно журналисток, официанток, отельеров, маляров, штукатуров, библиотекарей, – считает военный эксперт Олег Стариков.Лишенная каких-либо вразумительных официальных разъяснений прекрасная половина человечества запаниковала: это что же, придется менять каблуки на берцы, бросать малолетних детей и отправляться в армию?Буквально на днях в Минобороны успокоили: женщин в армию забирать не будут, воинский учет – это не призыв и не военная мобилизация.– Обновление системы воинского учета в Украине не предусматривает мобилизацию или призыв женщин в армию. Речь идет об обновлении системы и перечне так называемых женских профессий, которые являются основанием для постановки на военный учет, – прокомментировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. – Никто не будет забирать женщин в армию. Это не мобилизация и не военный призыв. Речь идет только об обновлении системы воинского учета.По словам чиновницы, сейчас идет модернизация системы, которая существовала раньше.– Всегда был список профессий, которые служили основанием для взятия женщин на воинский учет. Но профессии исчезают, и законодательство также нуждается в обновлении, – пояснила Анна Маляр. – Решение о модернизации системы воинского учета было принято парламентом еще весной.Вместе с тем в Минобороны все же уточнили: женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).Приказ Минобороны предполагает, что до конца 2022 года все женщины указанных профессий должны встать на воинский учет. Как это будет происходить, пока толком неизвестно.Как объяснил «Вечернему Харькову» полковник в отставке, экс-облвоенком, старший преподаватель ХНУВД Юрий Калгушкин, если брать по аналогии с мужчинами, то женщина- военнобязанная, которая подпадает под установленный перечень профессий, должна сообщить руководителю предприятия и явиться в свой центр комплектования в течение 2022 года. Медкомиссии начинают работать уже с 5 января.– Нужно прийти в свой территориальный центр комплектования по месту регистрации (именно регистрации, а не фактического места проживания), написать заявление, предоставить копии и оригиналы документов – паспорт, идентификационный код, фотографии 3х4, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, документ об окончании вуза, справку с работы, – объясняет Юрий Калгушкин. – После чего принимается решение, подлежит ли заявитель военному учету. Если да, то направляется на врачебную комиссию там же, по месту регистрации. После прохождения медкомиссии ставится на воинский учет и получает военный билет. На воинском учете все военнообязанные находятся до 60 лет.Кстати в Минобороны отметили, что при постановке женщин на учет, как и в случае с мужчинами, будут учтены семейные обстоятельства и состояние здоровья.«Беременные или женщины с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельств», – говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.Юрий Калгушкин считает что очередей в территориальных центрах комплектации в связи с нововведением быть не должно, поскольку все женщины одномоментно не побегут становиться на воинский учет – сделать это можно в течение всего следующего года.О том, что сразу после новогоднего застолья не придется отправляться в ТЦК, говорит и замминистра обороны.– Нужно ли просто завтра идти в военкоматы? Нет. Для этого будет целый год. Ведь выполнение нормы закона об обновлении военного учета будет продолжаться в течение 2022 года, – уточнила Анна Маляр.Более того, в Минобороны заверили, что в правительстве сейчас работают над тем, чтобы сделать процесс максимально удобным. Придется ли женщинам вообще идти в военкоматы, сейчас решают в ведомстве.– Механизм постановки женщин на воинский учет будет разработан до конца недели, информация появится на сайтах военкоматов или Минобороны, – сообщила советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова. – Если будет возможность, то на учет можно будет стать онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами на предмет разработки процедуры, чтобы не все вместе пришли становиться на учет.Социальные сети бурно отреагировали на сюрприз от Минобороны украинкам под елочку.Многие реагируют с юмором, делятся мемами.– Милый у меня две полоски!– Так ты теперь младший сержант?– Милый, меня мобилизовали.– Мы всем барбершопом гордимся тобой.Акция от военкомата: приведи жену в военкомат – и получи три года отсрочки!В соцсетях набирает популярность новый тренд среди украинок, которым не понравился приказ. «Много лет говорю мужу, что сяду только за руль танка. А сегодня он мне об этом напомнил, когда обсуждали закон о постановке женщин на воинский учет. Это же полная свобода на дороге», – написала Елена.Дамы, желающие стать на воинский учет, обрывают телефоны ТЦК. «Дежурный отвечает, что, мол, с самого утра звонят женщины. Ждите, пока ничего не известно. На предприятие должно прийти распоряжение, где все будет указано. И шутит: не переживайте, всех возьмем в армию, а мужей с детьми оставим», – пишет Яна.Некоторые же считают, что «маразм с военкоматами для женщин – очередной идиотизм некомпетентной власти», которая ставит нереальную задачу в короткие сроки поставить огромное количество женщин на воинский учет. «Это займет несколько лет», – считают многие пользователи.