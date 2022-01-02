Харьковская область занимает 14-е место по уровню средней заработной платы среди регионов Украины. Зарплата на Харьковщине более чем на 13% меньше среднего уровня по Украине.

В ноябре средняя заработная плата в Харьковской области составила 12 392 гривны. Это на 13,2% меньше, чем средний уровень по стране, который составляет 14 282 гривны, сообщает Государственная служба статистики.Падение социально-экономических показателей Харьковщины наблюдается последние два года, после того как пост губернатора покинула Юлия Светличная.– Все это показатели непрофессионального управления, – прокомментировал «Телеканалу р1» политолог, доктор политических наук Игорь Полищук. – Мы видим, что сегодня в стране кадровый кризис. А ведь раньше были губернаторы, которые обеспечивали рост инвестиций. Задолженность по заработной плате – вообще нонсенс. При Светличной такого не было, а сегодня люди, которые управляют, допускают такие промахи, что просто за голову хочется хвататься и думать: на своем ли они месте?Что касается зарплат, то на первом месте в рейтинге – Киев (21 144 грн), на втором – Донецкая область (14 809 грн), на третьем – Киевская область (14 754 грн). Далее список выглядит следующим образом: Днепропетровская (13 853 грн), Запорожская (13 760 грн), Николаевская (13 568 грн), Полтавская (13 284 грн), Винницкая (13 058 грн), Львовская (12 740 грн), Ровенская ( 12 600 грн), Хмельницкая (12 513 грн), Одесская (12 485 грн), Закарпатская (12 467 грн), Харьковская (12 392 грн) области и т.д.